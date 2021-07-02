لبنان

فريد الخازن: الفاتيكان لا تُقدم على خطوة لمجرد تسجيل موقف انما لتسجيل نتائج ايجابية

Lebanon 24
02-07-2021 | 07:23
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غرّد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا: "لقد اثبت التاريخ والحاضر ان لبنان أمانة لدى الكرسي الرسولي، وحاضرة الفاتيكان لا تُقدم على خطوة لمجرد تسجيل موقف انما لتسجيل نتائج ايجابية."


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