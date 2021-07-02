فريد الخازن: الفاتيكان لا تُقدم على خطوة لمجرد تسجيل موقف انما لتسجيل نتائج ايجابية

غرّد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا: "لقد اثبت التاريخ والحاضر ان لبنان أمانة لدى الكرسي الرسولي، وحاضرة الفاتيكان لا تُقدم على خطوة لمجرد تسجيل موقف انما لتسجيل نتائج ايجابية."