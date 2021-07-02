جريحة في حادث سير في بخعون ـ الضنية

أصيبت امرأة بجروح، نتيجة حادث اصطدام وقع بين سيارة وشاحنة نقل "بيك أب" على بولفار مرشد الصمد ببلدة بخعون ـ الضنية. وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية على نقلها إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي.