لبنان

جريحة في حادث سير في بخعون ـ الضنية

Lebanon 24
02-07-2021 | 07:32
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أصيبت امرأة بجروح، نتيجة حادث اصطدام وقع بين سيارة وشاحنة نقل "بيك أب" على بولفار مرشد الصمد ببلدة بخعون ـ الضنية. وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية على نقلها إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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