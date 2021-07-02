لبنان

تنكة البنزين بـ200 ألف؟!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-07-2021 | 15:00
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يشكو عدد من  المواطنين في منطقة بقاعية من عدم توفّر مادة البنزين مع التقنين واغلاق المحطات، ما دفعهم للجوء الى السوق السوداء لشراء البنزين، عند اضطرارهم.
ويلفت هؤلاء المواطنون الى ان سعر صفيحة البنزين في السوق السوداء يبدأ بـ130 ألف ليرة صعودًا، حتى يصل  الى 200 ألف ليرة.

لبنان

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