بعد شهرين على مقتل غيث المصري.. قرار تتخذه العائلة بخصوص محطة المحروقات

بدأت محطة "المصري" للمحروقات في ببنين -العبدة تفكيك الات التعبئة لديها، ايذانا بالاقفال التام، وذلك بعد مرور قرابة الشهرين على مقتل الشاب غيث المصري ابن صاحب المحطة بسبب اشكالات على تعبئة البنزين.يشار الى ان صاحب المحطة كان قد طالب بتامين حماية امنية للحد من المشاكل ولردع المخلين، قبل ان يعيد فتح المحطة، الا ان ذلك لم يحصل ما دفع بالعائلة لاتخاذ القرار بالاقفال النهائي، تفاديا للاشكالات.