تعميم صورة موقوف للاشتباه به بالقيام بعمليات سلب ونشل.. هل وقعتم ضحية اعماله؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:أ. ي. (مواليد عام 1988، لبناني)للاشتباه به بالقيام بعمليات سلب ونشل، وقد تبين انه من أصحاب السوابق بجرائم السرقة والسلب والنشل.لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في ثكنة النقيب الشهيد مصطفى علي حسن - الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.