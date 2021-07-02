لبنان

بيان من الأمن العام للرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة

Lebanon 24
02-07-2021 | 15:12
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أنه "اعتبارا من 15/07/2021 يتوجب على الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة (عمل) والراغبين بمغادرة البلاد، الإستحصال على تسوية وضع للمغادرة لدى المركز الإقليمي المختص".

للاستفسار مراجعة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت:
www.general-security.gov.lb
أو مركز الإتصال Call Center على الرقم الساخن 1717.
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