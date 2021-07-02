عمال معمل فرز النفايات في سينيق واصلوا اعتصامهم واتصالات لحل الموضوع

واصل عمال معمل فرز النفايات الصلبة في سينيق جنوبي صيدا اعتصامهم، لليوم الثاني على التوالي، وتوقفوا عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم على سعر صرف ال3900 ليرة.وقد انعكس اضراب العمال تكدس النفايات في الحاويات داخل الاحياء السكنية في المدينة، الامر الذي تسبب باستياء كبير لدى المواطنين نظرا لما يتسبب به الامر من ضرر في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي والتقنين القاسي باشتراكات المولدات.وافادت مندوبة الوكالة ان الاتصالات نشطت في الساعات الماضية، وان الشركة تراجعت عن قرارها وصرفت الاجور على سعر صرف ال3000 ليرة، الا ان العاملين طالبوا بربط اجورهم بسعر المنصة في حال اصبح سعر الصرف على 6200 ليرة، الامر الذي رفضته الادارة.ولفت المسؤول عن العمال محمد حجازي الى انه تم التواصل مع رئيس البلدية المهندس محمد السعودي بخصوص هذا الامر "واكد لنا انه اذا تغير سعر الصرف فمن المفترض ان يتم صرف الاجور على اساسه وان الامور قيد الحل".