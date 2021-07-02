الحياة الثقافية تعود الى الجميزة

تنظم مؤسسة "خولة للفنون والثقافة" بالتعاون مع "Modern Arabesque" معرض " Al Khatt Festival" وذلك نهار الجمعة في 9 تموز عند الساعة 8:00 مساءً في الجميزة، درج مار نقولا.ويهدف المعرض الذي يقام للمرة الأولى إلى إحياء فن الخط العربي وتشجيع الفنانين المحترفين على الإبداع من خلال أعمال فنية ساحرة ستعرض لأربعة منهم وتمّ اختيار بيروت لما ترمزه هذه المدينة من معاني ولتأكيد مكانتها الرائدة كملتقى للفنّ والثقافة.يذكر ان المعرض يبدأ يوم الجمعة 9 تموز ويستمر حتى يوم الاحد 11 تموز 2012 ويشرف عليه الشاب اللبناني جهاد ميخائيل.