لبنان

جنبلاط نعى سعيد مراد: رفض نعرات فصل الاقليم عن الشوف

Lebanon 24
02-07-2021 | 16:13
A-
A+
Doc-P-839005-637608392226235128.jpg
Doc-P-839005-637608392226235128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نعى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدة عبر "تويتر"، رئيس هيئة الخدمات الإجتماعية السابق الدكتور سعيد مراد، قائلا:" غاب عن الشوف، عن الاقليم الوطني العربي، رئيس هيئة الخدمات الاجتماعية سعيد مراد، لقد أسس هذه الهيئة في اصعب الظروف، وكان الجندي المجهول في خدمة المجتمع وترك بصمات بيضاء في عمل الخير. كما رفض كل النعرات الضيقة لفصل الاقليم عن الشوف.

سنستمر في دعم الهيئة، وفاء لك وللاقليم .رحمك الله".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2021-07-02
10:50 | 2021-07-02
10:40 | 2021-07-02
10:35 | 2021-07-02
10:28 | 2021-07-02
10:25 | 2021-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website