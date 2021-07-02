جنبلاط نعى سعيد مراد: رفض نعرات فصل الاقليم عن الشوف

غاب عن الشوف عن الاقليم الوطني العربي رئيس هيئة الخدمات الاجتماعية سعيد مراد .لقد اسس هذه الهيئة في اصعب الظروف وكان الجندي المجهول في خدمة المجتمع وترك بصمات بيضاء في عمل الخير ،كما رفض كل النعرات الضيقة لفصل الاقليم عن الشوف.سنستمر في دعم الهيئة وفاء لك وللاقليم .رحمك الله pic.twitter.com/YEgNOUx7Bw
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 2, 2021
غاب عن الشوف عن الاقليم الوطني العربي رئيس هيئة الخدمات الاجتماعية سعيد مراد .لقد اسس هذه الهيئة في اصعب الظروف وكان الجندي المجهول في خدمة المجتمع وترك بصمات بيضاء في عمل الخير ،كما رفض كل النعرات الضيقة لفصل الاقليم عن الشوف.سنستمر في دعم الهيئة وفاء لك وللاقليم .رحمك الله pic.twitter.com/YEgNOUx7Bw