جنبلاط نعى سعيد مراد: رفض نعرات فصل الاقليم عن الشوف

نعى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدة عبر "تويتر"، رئيس هيئة الخدمات الإجتماعية السابق الدكتور سعيد مراد، قائلا:" غاب عن الشوف، عن الاقليم الوطني العربي، رئيس هيئة الخدمات الاجتماعية سعيد مراد، لقد أسس هذه الهيئة في اصعب الظروف، وكان الجندي المجهول في خدمة المجتمع وترك بصمات بيضاء في عمل الخير. كما رفض كل النعرات الضيقة لفصل الاقليم عن الشوف.سنستمر في دعم الهيئة، وفاء لك وللاقليم .رحمك الله".