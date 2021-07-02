لبنان

قائد الجيش من طرابلس: لن نسمح لأي كان المس بأمن المدينة

Lebanon 24
02-07-2021 | 09:02
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تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون الوحدات العسكرية المنتشرة في مدينة طرابلس ومحيطها للاطلاع على الوضع الأمني الميداني بعد الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا.
وتوجّه الى العسكريين بكلمة أشاد خلالها بانضباطهم ومناقبيتهم وشجاعتهم في نزع فتيل الفتنة من المدينة، وتجنبيها المواجهة، قائلاً: "أراد البعض وضعنا في مواجهة مع أهلنا في طرابلس، ولكن بحكمتكم أنقذتم المدينة وأهلها".
وتابع: "ان الأوضاع الاقتصادية ترخي بثقلها على الشعب اللبناني وعلى الجيش ايضا. نحن نشعر بمعاناة أهلنا لأننا نعاني مثلهم، وربّما أكثر، نظرا للمهمات الكثيرة التي لنا شرف القيام بها. هذه المرحلة دقيقة وصعبة وسنجتازها سويا بفضل عزيمتكم وايمانكم بوطنكم".
وتوجّه الى اهالي مدينة طرابلس الفيحاء العرقية قائلا: "نحن جزء منكم. نشعر بمعاناتكم ووجعكم. نحن لسنا ضدكم. لكم الحق في التعبير السلمي عن رأيكم ونحن نحميكن، ولكن لا تدعوا العناصر المشاغبة وغير المنضبطة أن تسيء لكم أو تجرّكم الى مواجهة مع الجيش. نحن لسنا سبب الأزمة الاقتصادية التي تعانون منها ونعاني منها نحن أيضاً."
وختم قائلاً: "لن يجرنا أحد على أي مواجهة مع أهلنا، وفي المقابل لن نسمح لأي كان المس بأمن المدينة ولا بأمن أي منطقة لبنانية أخرى. الجيش هو ضمانة الاستقرار وسيبقى على قسمه في الدفاع عن لبنان أرضا وشعب
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