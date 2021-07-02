​هذا ما قاله وزير الداخلية عن ملاحقة اللواء عباس ابراهيم

قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي للـ"ال بي سي" "بما أن طلب المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار لملاحقة اللواء عباس ابراهيم راعى كل الاصول القانونية لا يمكنني إلا أن أعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون".