في عكار العتيقة... اشكال وظهور مسلح (صورة)

وقع إشكال في ساحة بلدة عكار العتيقة بين عائلة "المصري" من جهة و"العاشق" من جهة أخرى، تطوّر إلى تضارب و ظهور مسلح، كما و أقدم أحد المواطنين على إطلاق النار من سلاح حربي في الهواء.



وعلى الفور حضرت دورية من الجيش ومن قوى الأمن الداخلي إلى المكان واستهلت التحقيقات.