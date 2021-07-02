سلالة "دلتا" من كورونا وصلت إلى لبنان.. وهذا عدد الحالات

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، وجود ثلاث حالات "دلتا" ايجابية. ودعا المواطنين في خلال حملة تلقيح في منطقة ضهور الشوير، في حضور النائب الياس بو صعب الى الاقبال على التلقيح، لانه الطريق الوحيد للحماية اضافة للاجراءات الوقائية".وأكد "أن برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة يعمل على تحديد مصدر هذه الحالات".