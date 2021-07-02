لبنان

إطلاق نار وحادثة طعن في حولا وعديسة على خلفية اشكالات أمام محطات الوقود

Lebanon 24
02-07-2021 | 10:25
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 أطلق المواطن ع.ق. النار في الهواء من مسدسه الحربي في حولا، بعد أن حال طابور السيارات المحتشدة أمام محطة المحروقات دون تمكنه من الوصول الى مدخل منزله، مما استدعى حضور القوى الامنية والجيش اللبناني على الفور.

وفي عديسة، تعرض المواطن ح.ب. للطعن بالسكين في رجله، اثر تدخله لفض إشكال بين شبان على خلفية الحصول على مادة البنزين من محطة محروقات في المنطقة. وقد نقلته سيارة تابعة "للهيئة الصحية الاسلامية" الى مستشفى مرجعيون الحكومي، وفتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادثة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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