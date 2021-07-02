لبنان

قاطيشا: تغشون اللبنانيين خافوا الله

Lebanon 24
02-07-2021 | 10:28
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غرد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشا عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:
"أنتم تغشون اللبنانيين بدعمهم من الإحتياط الإلزامي، لأن هذه الأموال ستحط في جيوب المحتكرين الأغنياء وفي جيوب المهربين من جماعتكم. خافوا الله".
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وهبة قاطيشا

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