قاطيشا: تغشون اللبنانيين خافوا الله

غرد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشا عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

"أنتم تغشون اللبنانيين بدعمهم من الإحتياط الإلزامي، لأن هذه الأموال ستحط في جيوب المحتكرين الأغنياء وفي جيوب المهربين من جماعتكم. خافوا الله".