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لبنان
قاطيشا: تغشون اللبنانيين خافوا الله
Lebanon 24
02-07-2021
|
10:28
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غرد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشا عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:
"أنتم تغشون اللبنانيين بدعمهم من الإحتياط الإلزامي، لأن هذه الأموال ستحط في جيوب المحتكرين الأغنياء وفي جيوب المهربين من جماعتكم. خافوا الله".
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Lebanon 24
Lebanon 24
وهبة قاطيشا
اموال
لبنان
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