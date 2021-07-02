لبنان

درويش زار المشرفية: لضرورة تعزيز عمل وزارة الشؤون في طرابلس

Lebanon 24
02-07-2021 | 10:40
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زار عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال البروفيسور رمزي المشرفية، وعرض معه واقع طرابلس المعيشي ودور وزارة الشؤون الاجتماعية فيها وضرورة رفدها ببرامج الدعم كونها تعاني من كثافة سكانية ونسب فقر مرتفعة.

كما وبحث الطرفان في آلية منح البطاقات للعائلات الاكثر فقرا، ومشروع البطاقة التمويلية وآلية تطبيقها كون الوزارة احد الاطراف الاساسيين في عملية تطبيقها.

واكد درويش "ضرورة تعزيز عمل الوزراة في طرابلس ورفدها بعناصر جديدة لتسريع وتيرة دراسة الطلبات وتأمين الدعم لأوسع شريحة ممكنة، حيث بات من الضرورة رفع عدد المستفيدين من الدعم المقدم من الوزراة بسبب تراجع اوضاع الناس الاقتصادية"، مشددا على "ضرورة اعطاء المناطق الاكثر فقرا في جبل محسن والتبانة والقبة، والمنكوبين الاهتمام وتفعيل برامج الدعم المعنية بالعائلات الاكثر حاجة، وايلائهم الاولوية القصوى للتخفيف عن الناس، خاصة وان طرابلس تعاني ما تعانية وهناك من يحاول استغلال وجع الناس للاخلال بالامن وجب قطع الطريق عليهم من خلال دعم وتحصين الناس".

وابدى المشرفية استعداده للمساعدة بقدر استطاعته وتمييز طرابلس بمساهمات وزارته.
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