بيان عن وزير التربية بخصوص الامتحانات الرسمية.. اليكم التفاصيل

أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب "إنجاز الإستعدادات الشاملة للامتحانات الرسمية والجهوزية اللوجستية والتربوية والمالية والأمنية والعسكرية المطلوبة لإنجاحها. وذلك بعدما تسلمت الوزارة المطبوعات وكراسات الإمتحانات من مطبعة الجيش اللبناني إضافة إلى اللوازم والقرطاسية، وبعدما تم إجراء إختبارات إلكترونية مع مديري المدارس والثانويات المعتمدة مراكز لامتحانات الشهادة المتوسطة، من أجل إيصال المسابقات الكترونيا.وتم كذلك إجراء المراسلات مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارت الإتصالات والداخلية والدفاع وقيادة الجيش من أجل أمن الامتحانات في الوزارة وفي كل المراكز المعتمدة.وبعدما تم التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين للتنسيق مع البعثات الديبلوماسية اللبنانية، لجهة إجراء الإمتحانات خارج لبنان في قطر وكينشاسا. والإلتزام بمضمون المراسيم التي صدرت مؤخرا والمتعلقة بإجراء الإمتحانات الرسمية للمتوسطة والثانوية العامة، وصدور القرارات التنظيمية بشأنها.ودعا الوزير المجذوب أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين التربويين العام والمهني والتقني الرسمي والخاص، من خلال روابط التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم المهني، ونقابة المعلمين في التعليم الخاص، إلى "المشاركة في هذا الإستحقاق الوطني المفصلي المتمثل بإجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة"، داعيا إياهم إلى "تحييد الإمتحانات الرسمية عن أي مسالة أخرى"، مكررا تأييده "للمطالب المعيشية المحقة التي عبروا عنها في لقاءاتهم وتحركاتهم"، مؤكدا "الإستجابة لهواجسهم لناحية تأمين بدل النقل والإنتقال وتقديم حوافز مرتبطة برؤساء المراكز والمراقبين والمصححين".وكشف المجذوب عن مساعيه "في التواصل مع الجهات المانحة، التي أثمرت تأمين مساهمة قيمتها 10 دولار على منصة صيرفة عن كل يوم عمل في الإمتحانات لجهة المراقبة وحوافز للتصحيح، والتي تضاف إلى التعويضات الرسمية المنصوص عليها في مرسوم إجراء الإمتحانات الرسمية".