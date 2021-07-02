لبنان

دخل إلى منزل في بلدة ياطر أثناء غياب مالكه.. وسرق مجوهرات!

Lebanon 24
02-07-2021 | 10:52
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ 28-6-2021، ادّعى أحد المواطنين، لدى فصيلة تبنين في وحدة الدّرك الإقليمي، أن مجهولاً دخل منزله الكائن في بلدة ياطر الجنوبية، وسرق من داخله كمية من المجوهرات والمصاغ.

 على الأثر، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت

الشّعبة، في خلال ساعتين، إلى تحديد هويّة السّارق، ويدعى:

ي. خ. (مواليد عام 2002، سوري)
بالتاريخ ذاته، نفّذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة لمنزل المشتبه به في بلدة صدّيقين-صور، وتمكّنت من توقيفه. وبتفتيش مكان إقامته جرى ضبط المسروقات، وهي عبارة عن /4/ سلاسل – /7/ أساور - /5/ خواتم – قُرط (حَلَق) - /6/ ساعات يد - عملات نقدية ورقية وكمية من العملات النقدية المعدنية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة التّخطيط لعملية السرقة وتنفيذها بتاريخ 24-6-2021، خلال فترة غياب مالك المنزل عنه.

أعيدت المسروقات المضبوطة الى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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