الديمقراطي اللبناني: إخلاء سبيل المقدم فياض إحقاق للحق والعدالة

اعتبرت مديرية الإعلام في الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيان، أن "قرار المحقق العدلي بجريمة مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار بإخلاء سبيل المقدم داوود فياض، هو قرار جريء وإحقاق للحق والعدالة، ومطالبة رئيس الحزب طلال أرسلان المتكررة بذلك لم تأتي إلا انطلاقا من قناعته وتأكده من براءة المقدم فياض وعدم مسؤوليته عن انفجار المرفأ والأسباب التي أدت إليه".وأشار البيان إلى أن "قيادة الحزب تعول على حكمة القاضي بيطار وموضوعيته للوصول إلى تحديد المسؤوليات، وكشف ما حصل للوصول إلى محاسبة المسؤولين الفعليين عن جريمة العصر بحق العاصمة بيروت وأهلها وبحق اللبنانيين جميعا".