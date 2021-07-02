أبو فاعور: آن الآوان لكسر جشع شركات الدواء

قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في تصريح: "آن الآوان لكسر جشع شركات الدواء واتخاذ الإجراءات القضائية بحق المحتكرين منهم، الذين حصلوا على أموال طائلة من الدعم من ودائع اللبنانيين ويمنعون الدواء عن المواطنين طمعا بالمزيد من الأرباح".أضاف: "كلنا مع منظمة الشباب التقدمي في تحركها، احتجاجا على مستوردي الأدوية".