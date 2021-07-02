بعد قرار القاضي بيطار.. كيف علّق علي حسن خليل وغازي زعيتر؟

صدر عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر :

بعد إطلاعنا من وسائل الإعلام على طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ الإذن من مجلس النواب للإستماع إلينا وفق الأصول،نؤكد إستعدادنا فوراً وقبل صدور الإذن المطلوب للحضور أمامه لإجراء اللازم للمساعدة للوصول للحقيقةوتحديد المسؤوليات في الجريمة