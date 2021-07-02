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لبنان
عمال معمل النفايات في صيدا علقوا اضرابهم.. وبدء رفع النفايات من الشوارع
Lebanon 24
02-07-2021
|
12:55
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باشرت ناقلات شركة "ntcc" برفع النفايات المتكدسة في شوارع واحياء مدينة صيدا، بعدما علق عمال معمل فرز النفايات الصلبة في سينيق اضرابهم، بناء على وعود من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بصرف رواتبهم على سعر الصرف الـ3000 ليرة، بحسب ما افاد مسؤول العمال محمد حجازي الذي اعلن "تعليق الاعتصام ومباشرة العمل حيث يتم رفع النفايات ونقلها الى المعمل لتدويرها".
ولفت حجازي الى انه انه "سيكون هناك اجتماع لنا مع رئيس البلدية المهندس السعودي يوم الاثنين المقبل للتأكيد على الادارة من اجل اصدار مذكرة بصرف رواتبنا بنسبة 75% من سعر الصرف المعتمد بالمصارف، فإذا لقينا تجاوبا مع هذا الامر سنستمر بعملنا، أما اذا لم تتم الاستجابة فسنعود للاضراب".
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