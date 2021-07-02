السفيرة الأميركية في لبنان: حكومة بلادنا أوضحت التزامها اتجاه الشعب اللبناني

احتفلت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، بالذكرى الـ244 لاستقلال بلادها، في حفل استقبال أقامته أمس على شرف الطلاب من مجموعة برنامج كينيدي- لوغار "تبادل الشباب والدراسة"(YES) للعام 2020-2021.



ووزعت السفارة كلمة السفيرة دوروثي شيا في المناسبة، وقالت فيها: " هنا في لبنان، فيما نقترب من الذكرى السنوية الحزينة لانفجار المرفأ، إننا ننضم إليكم في الدعوة إلى المساءلة وختم الملف، أولا وقبل كل شيء من أجل الضحايا، ولكن على نطاق أوسع لكل من يريد أن يطوي صفحة الطريقة القديمة في ممارسة العمل".

وأضافت: "إننا نشارككم في التطلع إلى انتخابات العام المقبل التي تعتبر في بعض النواحي الشكل النهائي للمساءلة أمام الجمهور. آمل أن يشهد العام المقبل خطوات مسؤولة إلى الأمام لإخراج لبنان من أزماته المتعددة، ويتوجه نحو الازدهار الذي يستحقه شعبه والإمكانات التي يمثلها هذا البلد.دعونا نقوم بهذا التحدي معا. لقد أوضحت حكومة الولايات المتحدة وشعبها التزامنا تجاه الشعب اللبناني. والآن، أتطلع إليكم كي تأخذوا تعهدا على أنفسكم. إنني اشجعكم على أن تجدوا طرقا لتكونوا السفراء والقادة، كما نعرفكم. خذوا خطوات للنهوض بما هو صحيح. هذه هي الروح التي نحتفل بها في يوم استقلالنا. حيث توجد الإرادة، هناك طريقة. وتذكروا أننا في هذا معا".