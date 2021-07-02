لبنان

موقف أميركي جديد بشأن لبنان.. هذا مضمونه

Lebanon 24
02-07-2021 | 20:09
A-
A+
Doc-P-839062-637608535105518937.jpg
Doc-P-839062-637608535105518937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ما زالت أصداء الاجتماع الأميركي – الفرنسي – السعودي قبل أيام بشأن لبنان، مستمرة بشكل كبير، حتى أن مضمونه يحمل دلالات كثيرة.

ومؤخراً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن اجتماع الوزير أنتوني بلينكن، مع وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله والفرنسي جان إيف لودريان في إيطاليا جاء بالارتباط مع وجود "مصالح مشتركة" بين حكومتيهما "عندما يتعلق الأمر بلبنان".

ووفقاً لقناة "الحرة"، فقد أكد برايس أن "واشنطن تتوقع من قادة لبنان أن يُظهروا مرونة كافية لتشكيل حكومة، مستعدة وقادرة على إجراء إصلاح حقيقي وجذري".

ولفت برايس إلى أن التدهور الذي يشهده "الاقتصاد اللبناني سببه الرئيسي هو عقود من الفساد وسوء الإدارة من قادة لبنان السياسيين"، وقال: "سنواصل دعوة القادة لوضع سياسة حافة الهاوية الحزبية جانبا لتغيير المسار، وللعمل من أجل المنفعة العامة لجماعتهم وللشعب اللبناني".

وتحدث برايس عن وجود "مصلحة دولية مشتركة في تحقيق الاستقرار في لبنان، بواسطة سبل تتضمن الإغاثة الإنسانية وإعطائهم حكومة يستحقونها وتخدم مصالحهم".

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:31 | 2021-07-02
15:28 | 2021-07-02
14:54 | 2021-07-02
14:26 | 2021-07-02
14:26 | 2021-07-02
14:08 | 2021-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website