الحريري في مصر... والاعتذار على طاولة البحث

علمت mtv ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وصل الى القاهرة حيث سيلتقي رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي. وقد ترددت معلومات ان الحريري سيطرح على الرئيس المصري نيته الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة، خصوصا ان القاهرة كانت من أشد المتحمسين لتكليف الحريري، كما عارضت مرات عدة نيته الاعتذار.

(MTV)