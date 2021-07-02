تحركات في الشارع.. اليكم الطرقات المقطوعة

تتواصل التحركات الاحتجاجية في الشارع وان خفّ وهجها اليوم. وعمد عدد من المحتجين على قطع بعض الطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.ومن الطرقات المقطوعةفي الجنوب- طريق خط صيدا القديم- طريق عام النبطية الفوقا كفرتبنيتفي البقاع- الطريق الدولية من البقاع الغربي باتجاه مدينة بعلبكفي بيروت- طريق الشياحفي طرابلس- اوتوستراد المنية عند نقطة عرمان