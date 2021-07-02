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لبنان
تحركات في الشارع.. اليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
02-07-2021
|
13:47
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تتواصل التحركات الاحتجاجية في الشارع وان خفّ وهجها اليوم. وعمد عدد من المحتجين على قطع بعض الطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
ومن الطرقات المقطوعة
في الجنوب
- طريق خط صيدا القديم
- طريق عام النبطية الفوقا كفرتبنيت
في البقاع
- الطريق الدولية من البقاع الغربي باتجاه مدينة بعلبك
في بيروت
- طريق الشياح
في طرابلس
- اوتوستراد المنية عند نقطة عرمان
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