مي خريش تهاجم الحريري: "يروح وما يرجع"

غرّدت نائب رئيس التيار "الوطني الحر" مي خريش عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "الناس عم تنكوي وموجوعة والمُكلّف غطّ الحمام طار الحمام حدا يقلّو يرجع او يروح وما يرجع".