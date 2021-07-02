لبنان

مي خريش تهاجم الحريري: "يروح وما يرجع"

Lebanon 24
02-07-2021 | 21:08
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غرّدت نائب رئيس التيار "الوطني الحر" مي خريش عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "الناس عم تنكوي وموجوعة والمُكلّف غطّ الحمام طار الحمام حدا يقلّو يرجع او يروح وما يرجع".
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مي خريش

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