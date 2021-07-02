لبنان

إصابات متحور "دلتا" في لبنان ترتفع .. ونداء "تحذيري" من وزير الصحة

Lebanon 24
02-07-2021 | 14:26
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أعلن وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه على موقع تويتر أنه تم تسجيل تسعة إصابات وافدة من متحور دلتا خلال الفترة الأخيرة: أثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد؛ وما زالت جهود الوزارة منكبّة لتخفيض الإصابات واحتوائها.
وناشد حسن الجميع مشاركتنا المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا؛ لبنان ما بقى يحمل؛ مؤكداً أن اللقاح والإجراءات الوقائية واجب على الجميع.
 
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