إصابات متحور "دلتا" في لبنان ترتفع .. ونداء "تحذيري" من وزير الصحة

تم تسجيل تسعة إصابات وافدة من متحور دلتا خلال الفترة الأخيرة: أثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد؛ وما زالت جهود الوزارة منكبّة لتخفيض الإصابات واحتوائها؛
نناشد الجميع مشاركتنا المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا؛ لبنان ما بقى يحمل؛
اللقاح والإجراءات الوقائية واجب على الجميع
— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) July 2, 2021
تم تسجيل تسعة إصابات وافدة من متحور دلتا خلال الفترة الأخيرة: أثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد؛ وما زالت جهود الوزارة منكبّة لتخفيض الإصابات واحتوائها؛
نناشد الجميع مشاركتنا المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا؛ لبنان ما بقى يحمل؛
اللقاح والإجراءات الوقائية واجب على الجميع