إصابات متحور "دلتا" في لبنان ترتفع .. ونداء "تحذيري" من وزير الصحة

تم تسجيل تسعة إصابات وافدة من متحور دلتا خلال الفترة الأخيرة: أثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد؛ وما زالت جهود الوزارة منكبّة لتخفيض الإصابات واحتوائها؛

نناشد الجميع مشاركتنا المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا؛ لبنان ما بقى يحمل؛

اللقاح والإجراءات الوقائية واجب على الجميع — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) July 2, 2021

أعلن وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه على موقع تويتر أنه تم تسجيل تسعة إصابات وافدة من متحور دلتا خلال الفترة الأخيرة: أثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد؛ وما زالت جهود الوزارة منكبّة لتخفيض الإصابات واحتوائها.وناشد حسن الجميع مشاركتنا المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا؛ لبنان ما بقى يحمل؛ مؤكداً أن اللقاح والإجراءات الوقائية واجب على الجميع.