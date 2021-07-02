لبنان

توضيح من رئاسة الوزراء بشأن دفع 500 ألف يورو للمحكمة الدولية.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
02-07-2021 | 22:57
A-
A+
Doc-P-839092-637608636775457598.jpg
Doc-P-839092-637608636775457598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء البيان التالي: 
"تداول بعض وسائل الإعلام خبراً عن دفع الحكومة اللبنانية مبلغ 500 ألف يورو من حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. 
والواقع أن هذا المبلغ  عبارة عن هبة ستخصص لهذا الهدف، وذلك بعد أن كان دولة الرئيس حسان دياب قد أبلغ الأمين العام للامم المتحدة ورئاسة المحكمة الدولية مراراً منذ بداية العام الحالي عدم قدرة لبنان على تسديد مساهمته في تمويل المحكمة الخاصة، كما أن تسديد هذه الهبة للمحكمة ترافق مع الطلب من المحكمة وضع جدول زمني وخطة تفصيلية لاختتام مهامها".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2021-07-02
17:50 | 2021-07-02
17:42 | 2021-07-02
17:35 | 2021-07-02
17:06 | 2021-07-02
17:04 | 2021-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website