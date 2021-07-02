لبنان

أهالي شهداء فوج الإطفاء: نطالب السلطات المعنية الاستجابة لطلبات القاضي بيطار

Lebanon 24
02-07-2021 | 16:52
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أصدر أهالي شهداء فوج الإطفاء في تفجير مرفأ بيروت بياناً جاء فيه: "نحن أهالي شهداء فوج الإطفاء في مجزرة مرفأ بيروت، وتبعاً لتقدم المحقق العدلي طارق بيطار بطلبات عدة لرفع الحصانة عن محامين ونواب ورؤساء أجهزة امنية حاليين وسابقين في قضية مجزرة المرفأ، نطالب كافة السلطات المعنية أن تستجيب لهذه الطلبات من دون أي تلكؤ أو تباطؤ تمكينا للقاضي بيطار من انجاز مهمته في جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة. ان اي تلكؤ او اخلال من اي جهة أتت وتحت اي ذريعة كانت نعتبره عرقلة للتحقيق ومسعى لتضليل العدالة وخيانة لأرواح الضحايا سنواجهه موحدين بكل ما أوتينا من قوة.

العدالة والحقيقة من اجل كل الذين رحلوا ونحمل دمهم امانة في اعناقنا... العدالة والحقيقة من اجل وطن لا خلاص له الا بها".
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