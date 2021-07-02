لبنان

قرارات دولية جديدة تعني لبنان

Lebanon 24
02-07-2021 | 17:03
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يتلمَّس متابعون توجهاً دولياً، شبيهاً بما حصل في الأشهر الأخيرة من 2004، في ما خصَّ قرارات دولية جديدة تعني لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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