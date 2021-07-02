لبنان

اجراءات في الوزارات

Lebanon 24
02-07-2021 | 17:04
A-
A+
Doc-P-839104-637608679280532494.jpg
Doc-P-839104-637608679280532494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتخذت بعض الوزارات إجراءات عبر رابطة موظفي الإدارة العامة قضت باستبدال الحضور بيوم أو يومين للحد من الخسائر المادية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
اسماك الكارب تابع.. وزارة الاقتصاد والتجارة تبدأ الاجراءات الرامية لتعليق تداولها
lebanon 24
03/07/2021 03:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
فهمي: لم أستلم بعد أي إحالة رسمية حول انفجار المرفأ وعند تسلّمها ستحال الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية احتراما للعمل المؤسساتي في الوزارة (MTV)
lebanon 24
03/07/2021 03:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب التقصير والإهمال.. إقالة مسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية
lebanon 24
03/07/2021 03:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن 4 إيرانيين لا تعكس أي تغيير في السياسة الأميركية تجاه طهران
lebanon 24
03/07/2021 03:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24

اجراءات

وزارة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2021-07-02
18:08 | 2021-07-02
17:50 | 2021-07-02
17:42 | 2021-07-02
17:35 | 2021-07-02
17:06 | 2021-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website