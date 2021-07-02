لبنان

نقابة سوبر

Lebanon 24
02-07-2021 | 17:06
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لم يلمس أعضاد في نقابة سوبر تأثيراً لإضراب معلن منذ أسابيع.. وتساءل هؤلاء عن أسباب استمراره، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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