لبنان

الإليزيه وواشنطن تفتحان الباب أمام قائد الجيش

Lebanon 24
03-07-2021 | 00:08
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تحدّثت مصادر دبلوماسية وأخرى محلية لبنانية قريبة من اجواء "الثنائي الشيعي" عبر "اللواء" أن "ما حصل في طرابلس ليس امراً بسيطاً وعابراً، بل ربما مقدمة للذهاب الى حكومة عسكرية، باعتبار ان الاليزيه بالتنسيق مع الجانب الاميركي يفتح الباب امام قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي قام بزيارة ذات دلالة الى الشمال امس، لتشكيل سيناريو غير صدامي مع حزب الله لإمساك الجيش بالوضع في المرحلة الفاصلة عن اجراء الانتخابات النيابية".
وكشفت المصادر الدبلوماسية انه "جرى التوافق خلال اللقاء الثلاثي بين وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن والفرنسي جون ايف لودريان والسعودي فيصل بن فرحان على ضرورة الضغط على السياسيين اللبنانيين للسير بحكومة تلتزم الخيارات الدولية، ومع استبعاد امكانية اتفاق العهد مع الحريري او غيره على تشكيل حكومة كهذه، فان لبنان وفقا للمصادر امام خيارين لا ثالث لهما الحكومة العسكرية لتغيير الستاتيكو السياسي القائم او الفوضى".
المصدر: اللواء
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