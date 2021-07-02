تعاون على التصليح

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Lebanon 24
02-07-2021 | 21:18
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يقوم اتحاد بلديات إحدى المناطق بإصلاح وصيانة سيارات تابعة لمؤسسات أمنية، نظراً إلى توقف أعمال الصيانة من قبل هذه المؤسسات.
 
(النهار)
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