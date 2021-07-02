لبنان

عجقة استقبالات

Lebanon 24
02-07-2021 | 21:21
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عادت الاستقبالات التاريخية والتقليدية إلى دارة زعيم سياسي، على خلفية استفحال الأوضاع الحياتية وضرورة مواكبة قضايا الناس.
 
(النهار)
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