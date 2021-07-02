لبنان

مواجهة الازمات

Lebanon 24
02-07-2021 | 21:23
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بدأ أكثر من مرجع سياسي يدرس كيفية مواجهة أزمتين قد تُحدثان ثورة في الخريف في حال لم تتم معالجتهما، وهما الوضع التربوي وتأمين مستلزمات التدفئة للناس.
 
(النهار)
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