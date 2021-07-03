لبنان

الغاء مواعيد

Lebanon 24
03-07-2021 | 04:24
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يُنقل أنّ دولةً كبرى ألغت مواعيد قيادات لبنانية كانوا بصدد زيارتها، نظراً إلى غياب أي معطيات أو حلول قريبة للبنان.
 
(النهار)
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