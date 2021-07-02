لبنان

توقف معامل الفرز؟

Lebanon 24
02-07-2021 | 21:26
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توقع مرجع مختص ان تتوقف بحلول مطلع آب من العام الجاري معظم معامل فرز النفايات في مختلف المحافظات بسبب عدم توفر التمويل من قبل وزارتي البيئة والتنمية الادارية في ظل عدم وجود خطط بديلة لضمان استمرارية تشغيلها.
 
(نداء الوطن)
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