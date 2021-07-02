توقف معامل الفرز؟

توقع مرجع مختص ان تتوقف بحلول مطلع آب من العام الجاري معظم معامل فرز النفايات في مختلف المحافظات بسبب عدم توفر التمويل من قبل وزارتي البيئة والتنمية الادارية في ظل عدم وجود خطط بديلة لضمان استمرارية تشغيلها.

(نداء الوطن)