مخالفات مالية في الجباية

تبين ان اعمال الجباية التي يقوم بها مقدمو الخدمات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تشوبها مخالفات مالية وبعض الفجوات المحاسبية حيث لا يتم ايداع كافة المبالغ المحصلة والمجباة ويُسمح للشركات باجراء مقاصة بين الاموال المجباة ومستحقاتها، ولا تتوفر اي آلية للرقابة على صحة الحسابات، بالاضافة الى التأخر بالجباية واستمرار موظفي مؤسسة كهرباء لبنان بقبض عائدات الجباية.