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لبنان
بيطار "يُحرج" مجلس النواب: طلب رفع الحصانة دستوري
Lebanon 24
02-07-2021
|
23:09
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كتبت ميسم رزق في "الاخبار": في المسار القانوني، لا يُمكن للقاضي بيطار أن يفرِض على مجلس النواب اتخاذ أي قرار. ما يحصل أنه فور وصول الرسالة إلى رئيس المجلس، يعمد الأخير الى تحويلها إلى هيئة مكتب المجلس من أجل أن تدرسها لجنة مشتركة، تضم الهيئة ولجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، ولديها مهلة 15 يوماً للتداول في الطلب بعدَ الاطلاع على النص والأسباب المرفقة به، وعليه يتقرّر بنتيجة المداولات الموافقة على طلب بيطار أو ردّه.
حتى الآن، لم يتّخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري «أيّ قرار في ما يتعلّق بالقضية»، إلا أن مصادر نيابية بارزة أكدت أن «بيطار راعى الأصول الدستورية في طلب الإذن وفقَ المادة 40 من الدستور»، التي تقول بأنه «لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية نحوَ أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجريمة». لذا فإن النواب (الوزراء السابقين) «لم يمانعوا الذهاب الى الجلسات لإعطاء إفاداتهم كشهود»، وقد أعلنوا عن ذلِك حتى قبلَ أن يُصدر مجلس النواب الإذن لهم.
تبقى النقطة الثانية التي لها «علاقة بأمر المحاكمة وفقَ المادتين 71 و72، التي تقضي بمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما سيتقرّر في ما بعد وفقَ المداولات». وبينما أكدت مصادر نيابية أن «المعنيّين أو المُدّعى عليهم لم يطّلعوا على نصوص القرار، إذ لم تصِلهم أي نسخ»، يُتوقّع أن يُرسل الكتاب الى هيئة مكتب المجلس يوم الاثنين، مستبعدة أن «يكون ردّ مجلس النواب شبيهاً بالرد على رسالة صوان»، علماً بأن قرار بيطار «كانَ مفاجئاً، وخاصة أنه سبقَ وأبلغَ الجهات السياسية أن عمله يتركّز على مسؤولية الجهات الأمنية في المرفأ»، لكن «متى تجاوز القانون، فلا شيء يمنَع الردّ عليه بمثل الردّ على صوان».
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