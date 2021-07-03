لبنان

بري: لتطبيق القانون

Lebanon 24
03-07-2021 | 00:06
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، رداً على سؤال لـ»الجمهورية» حول ما قرّره القاضي البيطار: «نحن مع تطبيق القانون مئة في المئة».
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