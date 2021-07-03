موقف رئيس الجمهورية في سؤال مشروع

علق مرجع بارز على الاخبار التي يوزعها القصر الجمهوري منذ ايام حول اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون بالمسؤولين عن العديد من القطات لاعطائهم التوجيهات اللازمة في شأن الوضع التنظيمي في مطار بيروت وقطاعات اخرى.وقال : "كيف يجيز رئيس الجمهورية لنفسه بإعطاء التعليمات والتوجيهات للوزارات وإدارات الدولة في الوقت الذي نأى بنفسه عن التدخل بناءً على المراسلات التي وصلت إليه لمعالجة مخزون النترات قبل أن تنفجر في مرفأ بيروت بذريعة أنْ لا صلاحية له بالتدخّل وأنه طلب من مستشاره الأمني والعسكري التواصل مع المعنيين بهذا الأمر؟".