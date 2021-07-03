رحلة إلى شاطئ المنية تنتهي بكارثة.. كسر رقبته أثناء السباحة (صورة)

تعرض الشاب "ا.د" لكسر في رقبته أثناء ممارسته رياضة السباحة في المنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور، تم نقله إلى مستشفى مركز العائلة الطبي FMC في مجدليا - زغرتا، وقد وصفت حالته الصحية بغير المستقرة.