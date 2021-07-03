لبنان

رحلة إلى شاطئ المنية تنتهي بكارثة.. كسر رقبته أثناء السباحة (صورة)

Lebanon 24
03-07-2021 | 02:54
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تعرض الشاب "ا.د" لكسر في رقبته أثناء ممارسته رياضة السباحة في المنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
 
 
وعلى الفور، تم نقله إلى مستشفى مركز العائلة الطبي FMC في مجدليا - زغرتا، وقد وصفت حالته الصحية بغير المستقرة.
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