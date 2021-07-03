لبنان

عمال معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة في سينيق علقوا اضرابهم.. بماذا وعدهم رئيس بلدية صيدا؟

Lebanon 24
03-07-2021 | 03:07
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بعد اضراب دام ليومين، علق عمال معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة في سينيق اضرابهم صباح اليوم السبت بناء على وعود تلقوها من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بصرف رواتبهم على سعر الصرف الـ3000 ليرة، بحسب ما افاد مسؤول العمال محمد حجازي الذي اعلن "تعليق الاعتصام ومباشرة العمل حيث يتم رفع النفايات ونقلها الى المعمل لتدويرها".

ولفت حجازي الى انه "سيكون هناك اجتماع لنا مع رئيس البلدية المهندس السعودي يوم الاثنين المقبل للتأكيد على الادارة من اجل اصدار مذكرة بصرف رواتبنا بنسبة 75% من سعر الصرف المعتمد بالمصارف".
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