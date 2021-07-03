صورة نادرة لنصرالله من أيام الشباب.. شاهدوا كيف كان

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

وتوثق الصورة مرحلة الشباب، حيث يظهر فيها نصرالله إلى جانب السيد عباس الموسوي.

وبحسب ترجيحات الناشطين، فإنّ الصورة تعود إلى العام 1982.