لبنان

صورة نادرة لنصرالله من أيام الشباب.. شاهدوا كيف كان

Lebanon 24
03-07-2021 | 10:48
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. 
 
 
 
وتوثق الصورة مرحلة الشباب، حيث يظهر فيها نصرالله إلى جانب السيد عباس الموسوي. 
 
وبحسب ترجيحات الناشطين، فإنّ الصورة تعود إلى العام 1982. 
 
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