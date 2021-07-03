لبنان

لبناني يتعرّض لوعكة صحية مميتة على متن رحلة مع "لوفتهانزا".. والطائرة تهبط اضطرارياً

Lebanon 24
03-07-2021 | 11:33
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هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الالمانية، "لوفتهانزا"، بشكل اضطراري في مدينة صوفيا البلغارية، بحسب ما أفادت  "صفحة شو الاخبار" العربية-الاميركية  على "فايسبوك".

وفي التفاصيل أنّ أحد الركاب تعرّض لذبحة قلبية. وحاولت الفرق الطبية انعاشه، لكن من دون جدوى. وعقب هبوط الطائرة، تم الإعلان عن وفاته. 

وعُرف أنّ المتوفى مغترب لبناني يحمل الجنسية الاميركية، وهو في العقد الثامن من العمر. 

وتم إخلاء الطائرة من الركاب إفساحاً في المجال لنقل المتوفي خارج الطائرة وتتم التحقيقات مع طاقم الطائرة.
وسترسل شركة "لوفتهانزا" طاقما جديدا من ألمانيا لإستكمال الرحلة، ويتواجد الركاب في قاعة الإنتظار في مطار صوفيا.
 
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