لبنان

طقس نهاية وبداية الاسبوع.. رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة

Lebanon 24
03-07-2021 | 12:08
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 توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم إجمالا ورياح ناشطة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الساحلية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مساء. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
السبت: قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وبداية الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة ابتداء من فترة الظهر في المناطق الجبلية والداخلية وتنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات.
 
الأحد: قليل الغيوم اجمالا ورياح ناشطة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الساحلية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مساء.
 
الإثنين: قليل الغيوم اجمالا ورياح ناشطة أحيانا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.
 
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 35 درجة، فوق الجبال من 23 الى 34 درجة، في الداخل من 20 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 12 و40 كم/س.

- الانقشاع: جيد يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26°م.

- الضغط الجوي:1011 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,23 ساعة غروب الشمس: 19,53
 
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