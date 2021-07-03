طقس نهاية وبداية الاسبوع.. رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة





- الحال العامة: طقس صيفي ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة).



- الطقس المتوقع في لبنان: توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم إجمالا ورياح ناشطة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الساحلية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مساء. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس صيفي ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة).- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وبداية الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة ابتداء من فترة الظهر في المناطق الجبلية والداخلية وتنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا ورياح ناشطة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الساحلية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مساء.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا ورياح ناشطة أحيانا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.