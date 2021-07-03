طعنه بسكين عدّة مرّات في رأسه ورقبته.. هذا ما حصل في طرابلس

اقدم المدعو "ي.ر" على طعن المدعو "ي.ز عدة طعنات في رأسه ورقبته بسكين وذلك في محلة ساحة الكورة - طربلس، حيث تم نقل المصاب بواسطة الصليب الاحمر الى المستشفى للعلاج، بينما فرّ الاول الى جهه مجهولة، ولم تعرف اسباب الحادثة حتى اللحظة.