لبنان

طعنه بسكين عدّة مرّات في رأسه ورقبته.. هذا ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
03-07-2021 | 05:16
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اقدم المدعو "ي.ر" على طعن المدعو "ي.ز عدة طعنات في رأسه ورقبته بسكين وذلك في محلة ساحة الكورة - طربلس، حيث تم نقل المصاب بواسطة الصليب الاحمر الى المستشفى للعلاج، بينما فرّ الاول الى جهه مجهولة، ولم تعرف اسباب الحادثة حتى اللحظة.
 
 
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طعن

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