كيف علّق جعجع على قرار القاضي بيطار؟

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على موقع تويتر وقال: "إن القرارات التي أصدرها القاضي طارق البيطار أمس هي نقطة بداية جدية للكشف عن ملابسات جريمة انفجار مرفأ بيروت وتوقيف المجرمين وإحقاق الحق. نحن من جانبنا سنضع كل جهودنا لعدم ترك أي أحد أو جهة تعرقل مسار العدالة."